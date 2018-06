MM-i KOLUMN | Marko Lelov: võib olla on nüüd varjus Jaapani õige tulemine

Seevastu Jaapanil puudub igasugune surve, sest just neilt loodeti neli aastat tagasi edu, mida kahjuks ei suudetud realiseerida. Kuigi meeskonna tuumik on sarnane eelmisele MM-ile, napib enesekindlust ja stabiilsust. Selle aasta kontrollmängudest on kaotatud küll neli ja viigistatud korra, kuid just viimases sõprusmängus õnnestus Jaapanil võita Paraguayd 4:2. Värava sepistas ka nende üks kuulsamaid pallureid Shinji Kagawa, kes hiilgeaegadel Dortmundi Borussia ja Manchester Unitedi värve esindanud.

Paljude tõusva päikese maa veteranidel on tegemist juba kolmanda MM–finaalturniiriga. Väravavaht Eiji Kawashima, kapten Makoto Hasebe ning Euroopa jalgpallifännidele hästi tuntud Keisuke Honda, Yuto Nagatomo ja Shinji Okazaki mängisid kõik juba 2010. aastal Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Tormiline mängu algus

Mäng algab kohe väga kõrge tempoga. Jaapanlaste ründajad avaldavad survet Kolumbia kaitseliinile ning vastupidiselt tahavad kolumblased rünnata suurte jõududega. Kui mängust on kulunud vaid veidi üle kahe minuti, suudab Jaapan teha pealelöögi väravale, mille esialgu Ospina tõrjub, kuid jätkuolukorrast tulnud palli kaitseb käega ära Kolumbia keskväljamootor Carlos Sanchez. See tähendab penaltit Jaapani kasuks ja punast kaarti Sanchezile. Kagawa näitab oma meisterlikkust ja külma närvi – ta ootab kuni Ospina teeb oma esimese liikumise ja lükkab kindlalt

palli väravasse.

Kujutage nüüd ette, et selle mängu suurfavoriit, Kolumbia, peab selle mängu ligi 90 minutit vähemuses mängima. Ette rutates, siis mängupildi järgi vist aru ei saakski, et kolumblasi on vähem, kui just kogemata mängijaid üle lugema ei hakkaks.

Kohtunikul on samuti palju tegemist, et tulist mängu kontrolli alla saada. Kolumbia ääreründaja Cuadrado võtab Jaapani kaitsjaid ohtlikult ette nagu muuseas. Lõunaameeriklased näitavad lõpuks, millise kirega mängima peab. Iseasi on see, kui kaua Kolumbia füüsiliselt ja taktikaliselt vastu peab, kui sama tempo jätkub. Samuti on mängus jaapanlased, kes ei mõtle kaitsvalt ning proovivad iga hinna eest kontrarünnakud enda kasuks pöörata.

Ja siis hakkab veel juhtuma…

31. minutil tuleb Kolumbia peatreenerilt Jose Pekermanilt esimene taktikaline vahetus. Üllatusena võetakse äärest ära nende kõige silmapaistvam mängija, Cuadrado. See tekitab kindlasti kõigis küsimusi, et mida peatreener sellega mõtles. Aga kui tegemist ei ole vigastusega, siis tõenäoliselt nägi peatreener ette, et kui nii lahtiselt edasi mängida, siis võib kaitse käriseda.

Kolumbia teenib umbes 18-meetrilt karistuslöögi, mida asub sooritama Juan Quintero. Müür on paigas ja kõik ootavad tugevat lööki või tsenderdust, aga kavalpea saadab palli maast teele. Müür hüppab ja pall ongi sees.

Teise poolaja väsimus