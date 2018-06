MM-i KOLUMN | Marko Kristal: inimlik emotsionaalsus võitis masinat

Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga avaldame pärast igat mängu MMil kolumni, mis käsitleb lõppenud mängu, mängu kangelasi või on pühendatud detailidele suure spordipeo ümber. Saksamaa – Mehhiko kohtumise järel jagas oma mõtteid endine Eesti koondislane Marko Kristal.

Loomulikult kui valitsevat maailmameistrit võidetakse, siis see kvalifitseerub üllatuseks, aga ütleme nii et Mehhiko on üks meeskond, kes on üllatusvõimeline siin MM-il ja seda ta tõestas kohe esimeses mängus.

Masinasse löödi mõra sisse

Kui minna väga filosoofiliseks, siis võib öelda, et inimlik emotsionaalsus võitis masinat. See, et Mehhiko pakkus esimesel poolajal ühe lõbusaima mängu, mis siiamaani olnud on, et väga emotsionaalselt ja julgelt mindi rünnakule. Seda oli väga lahe vaadata. Saksa masin töötas nii nagu ta on kogu aeg töötanud, aga täna neil ei olnud lihtsalt viimast käiku. Nad mängisid täna väga kindlalt, aga just esimesel poolajal Mehhiko üllatas neid sellega, et kui tavaliselt minnakse soosikute vastu mängima kaitsvalt, siis Mehhiko mängis rõõmsalt just palli võites. Väga palju mehi läks rünnakule. Loomulikult teisel poolajal nad väsisid ja siis hakkas see kannatamine peale, aga ära nad kannatasid ja ütleme nii, et näitasid ka teistele, et sinna masinasse on võimalik mõra sisse lüüa ja neid ära karistada.

