MM-i KOLUMN | Mari-Ann Ploompuu: otsustavaks said Kolumbia väravavaht ja meeskondlik mäng

Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga avaldame pärast igat mängu MMil kolumni, mis käsitleb lõppenud mängu, mängu kangelasi või on pühendatud detailidele suure spordipeo ümber. Poola-Kolumbia mängu järel jagas kommentaare Mari-Ann Ploompuu.

Tegemist oli kindlasti ausa tulemusega. Tooksin enda poolt välja, et võtmekohaks said Kolumbia väravavaht David Ospina ning väga-väga hingestatud meeskondlik mäng. Kui sa mängid nii võistkondlikult, siis tuleb öelda, et tänane oli aus tulemus.

Kui väravavaht suudab sellises mängus hoo korraks maha võtta, nagu Ospina tegi esimesel poolajal, siis muutuvad su mängijad rahulikumaks. Lõpus oli muidugi näha, et Ospinal oli väga valus ja ta nõudis isegi vahetust, aga kuna need olid juba tehtud, siis ta jäi mängu, ning mängijale annab see platsil püshholoogiliselt väga palju juurde, kui su väravavaht on ennastsalgavalt sinuga. Mida rohkemat saad sa temalt oodata!