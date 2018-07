MM-i KOLUMN | Marek Lemsalu: Rootsile 100% töövõit

Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga avaldame pärast igat mängu MMil kolumni, mis käsitleb lõppenud mängu, mängu kangelasi või on pühendatud detailidele suure spordipeo ümber. Rootsi- Šveitsi mängu järel jagas kommentaare Marek Lemsalu.

Rootsile puhas töövõit! Oli eeldada, et Rootsi niimoodi mängib ja nad ei suutnud küll päris veatut esitust teha, aga 97% ulatuses oli nende esitus veatu. Eriti, kui oli teada, et nad hakkavad sellise nurga alt mängima: kaitsetöö oli nende põhirelv. Üllatav oli aga see, kui hambutu oli Šveits. Isegi, kui nad teadsid, kuidas Rootsi nende vastu mängib ja treeneritel oli kodutöö ära tehtud, siis Šveitsil polnud täna käiku, millega murda Rootsit. Nad proovisid, aga sellistes mängudes peab olema kellegi isiklik õnnestumine, mis edu toob – täna šveitslastel seda polnud. Neil oli paar ohtlikku momenti, aga polnud meest, kes oleks teistel natist võtnud, et teeme. Samas tuleb tõdeda, et kuna Šveitsil polnud kaptenit mängus, siis tema oleks võinud olla see mees.