MM-i kolumn | Liis Lepik: Belgia jõudis suurte jõududega kiiresti rünnakule

Panama mängis kaitses üldiselt distsiplineeritult, kuigi vahel lasti Hazardil minema joosta ja jäädi olukordadesse hiljaks ning seetõttu tuli vastaseid vahepeal ka vea hinnaga peatada. Üldjuhul siiski esimesel poolajal mängisid nad kaitses siiski hästi ja võtsid keskväljalt ruumi ära, mis sundis belglasi rohkem äärte peale mängima. Mulle meeldis see, et Panama mängijad tegid pressingut koos julgestusega. Kuigi belglastel oli üleval palju ründejõudu, ei leidnud nad väga palju käike, sest neil oli kohe kaks vastast ees. Palliga mängus oli Panama suhteliselt rahulik, aga ette jõudsid nad vaid siis, kui nad mängisid pika palli – kas see oli siis üks sööt keskpoolikule, drop-sööt tagasi ja pikk pall ette või siis otse kaitseliinist otse pikk pall. Kui nad ründes palli hoida said, siis nad muidugi liigutasid seda seal, aga mänguiluga nad sinna pigem ei jõudnud. Mulle meeldis väga Panama tahe ja isu. Nad oskasid vajalikul hetkel ka mängutempot surmata, mida neil kindlasti Belgia vastu vaja oli, aga kohtumise lõpuni oli näha, et nad mängisid isuga ja näitasid sisu.

Belgia

Belgia suur pluss oli see, et nad jõudsid suurte jõududega väga kiiresti ründesse. Kui nad palli võitsid ja palli kiiresti ette said, siis neil tihtipeale oli kolm-neli ründajat kolme-nelja kaitsja vastu. Millest neil puudu jäi üleminekul, oli see, et ründajad ei töötanud suure kiirusega tagasi kaitsesse, vaid pigem lonkisid. Kui nad palliga mängisid, siis nad olid suhteliselt kannatlikud ja ei kiirustanud. Oli näha, et nad ei olnud pead kaotamas selle pärast, et nad esimesel poolajal väravat ei löönud. Siiski, erinevalt Panamast jäi Belgial natuke mänguisu puudu ja vahepeal tuli ka neile mitteomaselt söödupraaki sisse. Kui nad ei saanud keskväljalt mängu üles ehitada ja otsisid eest Lukakut, siis tihtipeale jõudsid Panama keskkaitsjad sinna kiiremini. See andis Panamale omajagu võimalusi, kus nad said mõnel korral ka kontrarünnakule minna.

Väravad

See, et Mertens palli meisterlikult tagumisse nurka lõi, on see, milles ta on osav. See, et Panama keskkaitsjad palli halvasti puhastasid, oli veidi kaitse ebaõnn, aga teistpidi jällegi sellistel hetkedel sellise mastiga mehed löövad need võimalused ära ja sellega tuleb arvestada.

Enne teist väravat hakkasin mõtlema, et Lukaku on mängust justkui ära kadunud, aga siis pani sellise piraka. Jäi üksinda kaitsjate selja taha ja kui sellise mängija sinna üksi jätad, siis sealt tuleb ära. Pärast seda kadus natuke mänguilu ja Panama veidi lagunes. Nad hakkasid liiga suurte jõududega pressi minema ja unustasid oma distsiplineerituse ära, aga sellegi poolest olid nad teravad. Kuigi Panama väravaid ei löönud, siis võimalused, mis neil ründetsoonis tekkisid, võivad Belgiale saatuslikuks saada, kui nad mängivad tugevama klassiga vastase vastu, kellel lastakse samasuguseid momente tekitada. Kui nad turniiri edasises faasis tugevama vastasega kokku lähevad, siis kaitses jäävad belglased sellise mänguga hätta.