MM-i kolumn | Kristo Tohver: Hispaania oli hambutu sel turniiril

Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga avaldame pärast igat mängu MMil kolumni, mis käsitleb lõppenud mängu, mängu kangelasi või on pühendatud detailidele suure spordipeo ümber. Hispaania-Venemaa mängu järel jagas kommentaare Kristo Tohver.

Minu jaoks ei olnud tulemus ootamatu, ütlesin juba eile, et Venemaa võib selle mängu võita, sest Hispaania on sel turniiril natuke hambutu olnud. Neil jääb natuke teravusest puudu. Tänagi mängu lõpus nad hakkasid end küll kiiremini liigutama, aga üldiselt olid nende liigutused aeglased ja Venemaa ründajad on täna ikkagi väga tublid olnud. Mina uskusin, et venelased võivad Hispaaniat üllatada. Teine asi: venelasi on kodusel turniiril äge vaadata, neil on tuhh üleval. Täna nad võitlesid meeletult ja neile sobib see Moskvas mängimine kõigi ees. Nii, et täna teenitud ja hea plaaniga võit.

Enda erialalt: kohtunik vilistas mängu suurepäraselt. Mulla väga meeldib, et mitmendat mängu on nii, et tippkohtunikud kasutavad VARi toena, aga ei toetu VARile. Tänagi andis kohtunik penalti ise ja kui oli kaheldav olukord, kas mängiti käega, siis kohtunik andis hetke VARile aega, aga oli ise üsna kindel, et see pole penalti ja lasi mängul jätkuda.