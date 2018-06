MM-i KOLUMN | Konstantin Vassiljev: Poolal ja Senegalil on rohkem potentsiaali kui nad näitasid

Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga avaldame pärast igat mängu MMil kolumni, mis käsitleb lõppenud mängu, mängu kangelasi või on pühendatud detailidele suure spordipeo ümber. H-alagrupi mängu Poola-Senegal iseloomustas Konstantin Vassiljev.

Tulemusest rohkem üllatas mind mängupilt, sest kokkuvõttes ju lõppskoor ja Senegali väravad olid justkui juhuslikud: üks tuli rikošetist ja teise puhul ei saanud Poola mängijad aru, mis väljakul toimub, ning ise ehitasid endale selle värava. Pigem just oligi halvaks üllatuseks minu jaoks see, et Poola ei suutnud endale ehitada mitte ühtegi 100%-list võimalust, sest nende enda värav tuli ju ka standardolukorrast, mitte mängust.

Kindlasti tuleb aga öelda, et täna võitis meeskond, kes töötas kõvasti, kuigi oma väravad lõid nad õnnega pooleks. Ütleksin, et kindlasti polnud see sellel MMil kõige atraktiivsem mäng, vaid pigem jäi mulje, et mõlemal koondisel on rohkem potentsiaali kui nad täna näitasid.

Poolat ootab elu mäng