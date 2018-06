MM-i KOLUMN | Kaspar Rõivassepp: Serbia jättis küpse mulje

Sellistes mängudes, kus üks on selgemalt favoriit, loodan alati, et lüüakse kiire värav. See toob mängu oluliselt elektrit juurde ning sunnib kaotusseisu jäänud meeskonda rohkem riske võtma, mis omakorda avab mängu. Seekord kiiret väravat ei sündinud. Esimesel poolajal minu arvates võitluslikkust oli ja näha oli, et meeskonnad olid tahtmist täis. Omad väikesed väravavõimalused tekkisid mõlemal poolel, kuid sajaprotsendilisi pigem mitte. Seal, kus oli tarvis, sekkus Costa Rica nimekaim mängumees Keylor Navas väga otsustavalt ja kindlalt.

Mängu tõi pöörde 55. minutil Serbia kaitsja Kolarovi filigraanse täpsusega realiseeritud karistuslöök. Meenus see, et ka Eesti koondis on selle mehe valusat vasakut jalga tunda saanud, kui 2016. aastal pidime Serbia 1:0 paremust tunnistama.

Väravajärgselt elavnes oluliselt Costa Rica ründetegevus ja rollid jaotati ümber. Costa Rica domineeris palliga ja üritas positsioonirünnakutel Serbia üle mängida. Serbia omakorda tõmbas liinid alla ja hakkas seisu kindlustama, nõelates episoodiliselt kontrarünnakutega.

Kindlasti Costa Rica oleks tahtnud enamat sellest mängust, aga ma pigem vastupidiselt ütleks, et Serbia meeskond jättis kindla ja küpse mulje. Selgelt üritavam ja rabelevam pool oli Costa Rica, aga Serbia seisis rahulikult, nad ei teinud üleliigseid liigutusi ja jõudu säästvalt võeti kindel 1:0 võit. Mulle tundus, et nad ei tahtnudki rohkem võita kui 1:0. Muidugi oleks oodanud, et sellise klassiga võistkond võiks domineerida esimesest minutist lõpuni. Selgelt Costa Rica lootis, et süües kasvab isu ja eelmine turniir oli neile väga edukas. Viiemänguline kaotusteta seeria MM-il sai nüüd läbi. Usun, et nad tahtsid siit paremat tulemust ja karistuslöögiga selliselt kaotada kindlasti hea ei ole.

Raske alagrupp

Alagrupp on raske, aga Costa Rica võimalused ei ole selle mänguga maha maetud ja nad ei ole kindlasti teistele vastastele kerge jalutuskäik. Nad võivad ikkagi oma väravad ja võimalused ära realiseerida. Seda enamgi, et sellist väravavahti nagu Keylor Navas on raske üle mängida ja see on nende selge tugevus. Ei ole kindlasti lihtne ka Serbial. Praegu lõid nad värava standardolukorrast, mängust nad ei suutnud Costa Ricat üle mängida, nii et ma arvan, et ka teistel meeskondadel läheb samamoodi raskeks. Ootame ja vaatame. Kindlasti oleks parem, kui järgmine mäng [Brasiilia - Šveits] jääks viiki ja mõlemad meeskonnad teeniks ühe punkti. See suurendaks kindlasti ka Costa Rica šansse siit grupist edasi saada.