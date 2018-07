MM-i KOLUMN | Karol Mets: Neymarile antud vabadus maksis kätte

Kui avapoolajal mõtlesin, et Neymarile jäeti palju ruumi, siis on nüüd tulemus käes - värav ja resultatiivne sööt! Võib öelda, et Brasiilia staar tegi täpselt seda, mida temalt oodati. Hea meel on ka Williani üle - ta tegutses väga hästi ja oli Brasiilia ründetegevuses aktiivne.

Brasiilia suutis Lozano teisel poolajal hästi kinni panna. Üleüldse kulges teine kolmveerandtund pingevabamalt, sest minu lemmikud hoidsid mängu hästi enda kontrolli all.

Sel MM-finaalturniiril on mitmes mängus just eeldatavalt nõrgem koondis pakkunud sümpaatse esituse, mänginud vastavalt oma võimetele, rõhunud oma trumpidele ja korjanud olulisi punkte või lausa taganud edasipääsu järgmisesse ringi. Kõik see lisab turniirile ainult värvi. “Väikesed” pole ennast üle hinnanud, on oma tugevustele rõhunud ja suutnud mängu käiku dikteerida. Kui võistkond ei ole harjunud palli hoidma ja söötma, siis ei pea seda iga hinna eest tegema. Söötude arv iseenesest ei võida veel mängu.

Kui mõnel varasemal turniiril on tõsiseks mänguks läinud alles veerand- või poolfinaalis, siis seekordne turniir näitab, et maailma jalgpalli tase on ühtlustunud ja eeldatavalt nõrgemad oskavad eeldatavalt tugevamate vastu mängida. See teeb turniiri nauditavaks kõigile pealtvaatajatele kohe algusest peale.

Tõsi, Brasiilia - Mehhiko vahelises mängus on mul väga hea meel, et eeldatav favoriit võitis ja sellele turniirile iseloomulikuks saanud stsenaariumi ei realiseerinud.