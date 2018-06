MM-i kolumn | Karol Mets: islandlased teenisid oma õnne auga välja

Kuigi minu sõber Jón Daði Böðvarsson täna mänguaega ei teeninud, siis sai ta pingilt kindlasti vägeva elamuse, kuidas Islandi väravasuul seisnud Hannes Halldórsson tõusis rahvuskangelaseks. Ma ei pea silmas siin vaid Lionel Messi penalti tõrjumist, aga väravavaht päästis meeskonda ka teisteski momentides.

Oma õnne teenisid islandlased täna auga välja. Jalgpallurid teavad, et kui teed tugevat tööd ja annad endast kõik, siis tuleb ka tulemus.

Argentina meeskonnas on näha, et potentsiaali on kõvasti. Kuigi kindlasti leidus nende tänases esituses puudujääke, siis ei maksa unustada, et nad suutsid sellegipoolest luua mitmeid võimalusi, aga täna polnud nende päev. Nende idee tulla läbi keskelt ei toonud täna oodatud tulemust, sest islandlased panid vajalikud käigud kinni, aga argentiinlastel on mõne nüansi korrigeerimise korral kindlasti elus kõik võimalused olla edukad sel MM-finaalturniiril. Aga et need löögid, mis täna tabasid ka õnnetult kombel vahepeal oma mängija selga, on vaja saada täpsemaks ning õnnelike põrgete nimel on vaja hakata rohkem pingutama.

Ja viimaseks. Mängijatel ei tasu vast tihti kohtuniketeemadel sõna võtta, kuid poolaka Szymon Marciniaki partii jättis täna väga sümpaatse mulje. Mulle meeldisid ta otsused ja tooksin esile seda, et ta otsustas videoruumi mitte kasutada. Mulle ei ole ühelegi ta otsusele etteheidet ja isegi kui oleks, siis ma olen tänulik, et VAR seekord sekkuma ei pidanud. Inimlik eksimus on minu jaoks mängu osa. Kui video pealt peab hakkama asju vaatama, siis mingi võlu minu jaoks kaoks...