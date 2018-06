MM-i KOLUMN | Kaire Palmaru: Argentina jäi passiivseks

Horvaatia esimene tabamus oli ilmselgelt eksimus väravavahi poolt, kes tundus algusest peale natuke ebakindel oma tegutsemises. Kindlasti oli see suureks pettumuseks, aga kui sa mängid sellisel tasemel ja sa tead, et sul on vaja mängu võita, siis sa pead võistkonnana leidma lisamotivatsiooni, et sellest olukorrast välja tulla.

Pärast avaväravat tehtud esimesed vahetused tõid Argentinale ründesse ka aktiivsust juurde, kuid kahjuks ei kestnud see kaua. Kui Argentinal oli vaja rünnata, siis tihti jäi viis meest kaitseliini ja nii pall kui ka mängijad seisid. Tundus, et justkui oleksid nad üritanud vältida Horvaatia kompaktsuse sisse minekut, kuid teisi võimalusi ka ei leidnud.

Teise värava puhul oli hea löök Modricilt, kuid Argentina kaitse tegutses sel hetkel pressingut tehes passiivselt. Kolmanda värava puhul tundus, et Argentina oli juba veidi alla andnud ja Horvaatial lasti enda karistusalas liiga vabalt tegutseda.

Loe veel

Üldiselt võib öelda, et Argentina jäi terve kohtumise jooksul passiivseks ja oleks pidanud näitama aktiivsemat mängu ning palli kiiremini liigutama. Horvaatia seevastu mängis väga hästi, kaitses oldi võistkondlikult kompaktsed ja tänu sellele võeti ka vajalikud kolm punkti.