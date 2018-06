MM-i KOLUMN | Joonas Tamm: Serbia andis ise initsiatiivi liigselt käest ära

Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga avaldame pärast igat mängu MMil kolumni, mis käsitleb lõppenud mängu, mängu kangelasi või on pühendatud detailidele suure spordipeo ümber. Serbia-Šveitsi mängu järel jagas kommentaare Joonas Tamm.

Väga-väga hea mäng oli! Serbia teadis, et võidu puhul on neil edasipääs kindel, nad läksid selle teadmisega juhtima, aga andsid siis ise initsiatiivi liigselt Šveitsile. Kaitses asjad küll töötasid Serbial, aga enda võimalusi oleks pidanud avapoolajal paremini ära realiseerima, sest neil oli mitmeid kontrarünnakuid, mis jäid realiseerimata. Kokkuvõttes võib öelda, et skoor oli pigem aus, sest teisel poolajal Šveits domineeris ning mängis ise rohkem palliga.

Mind väga üllatas Serbia ründaja Aleksandar Mitrovic, kes oli võimas. Šveitsil olid temaga suured probleemid. Serbia paraku ei kasutanud teda maksimaalselt ära, oleksin oodanud tema peale rohkem tsenderdusi, aga neid ei olnud.

Serbial on iseenesest kõik mängijad olemas, kes oskavad ja oma koduklubide eest mängides palju palli hoiavad, ning selle pealt oleks pidanud ise rohkem domineerima, aga nad andsid initsiatiivi ära, nagu varem juba ütlesin. Šveits mängis kannatlikult ja otsiti piisavalt kaua oma võimalusi.