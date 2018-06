MM-i KOLUMN | Janno Kivisild: Saksamaa jalgpalli ootavad ees pingelised ajad. Kummardus Lõuna-Koreale

Uudised Jekaterinburgist ei tõotanud sakslastele aga head, kui Rootsi lõi Mehhikole veel teisegi värava. Sel hetkel muutus olukord sakslaste jaoks veel stressirohkemaks! Nüüd pandi sakslaste poolt kõik mängu: vanameistri Thomas Mülleri sissetoomise abil toodi juurde kogemust ja kvaliteeti. Sakslaste mäng muutus aga suurest vajadusest ja tahtest Lõuna-Korea väravalukk lahti muuta aina tasakaalutumaks. Lõuna-Korea suurepärased kontrarünnakud olid reaalsus, millest sakslaseid päästis vaid korealaste kogenematus rünnakuid lõpetada.

Sakslaste silmus tõmbus Lõuna-Korea ümber järjest rohkem koomale. Saksamaa tsenderdused muutusid aina kvaliteetsemaks ja leidsid aina tihedamalt tee ründajateni. Gomez tekitas Lõuna-Korea kaitsjate jaoks üha rohkem peavalu. Ning siis viimane käik Joachim Löwi poolt: paremkaitsja Hectori asemel toodi väljakule Julian Brandt, kes kahes eelnevas mängus oli tabanud väravaposti. Nüüd oleks olnud aeg sihik paika saada ja päästa sakslased keerulisest olukorrast...

Mängu lõpp muutus tormiliseks: Mats Hummelsi peaga löök kastis ja Toni Kroosi löök kasti tagant kasvatasid üha rohkem pinget. Saksamaa poolehoidjad olid sunnitud üha uuesti ning uuesti haarama peast kinni ja mõtlema, miks nii. Ja siis juhtus kõikide Saksamaa poolehoidjate suurim õudusunenägu... Lõuna-Korea lõi VAR-värava, mõni minut hiljem löödi veel teinegi tabamus. Miljonid inimesed olid sõnatud! Mängu viimased minutid olid justkui sürreaalne õudusunenägu sakslaste ja õnnestjoovastav pidupäev korealaste jaoks.

Postskriptum

Jalgpall on imeline mäng! Valitsev maailmameister on löödud! Saksamaa jalgpalli ootavad ees pingelised ajad: kriitilised analüüsid ja põhjalik sisekaemus saavad olema järgmiste nädalate karm reaalsus. Sügav kummardus Lõuna-Koreale. Nende distsiplineeritud mäng ja kompromissitu võitlus näitasid, et jalgpallis on kõik võimalik.