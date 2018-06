MM-i KOLUMN | Janno Kivisild: Nigeeria tubli vigade parandus

Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga avaldame pärast igat mängu MMil kolumni, mis käsitleb lõppenud mängu, mängu kangelasi või on pühendatud detailidele suure spordipeo ümber. Nigeeria – Island kohtumise järel jagas mõtteid Eesti koondise abitreener Janno Kivisild

Proloog

Jalgpallimaailmas palju kõneainet pakkunud Horvaatia purustustööst Argentina vastu on möödas vähem kui 24 tundi. Selge on see, et Horvaatia on edasipääsu kindlustanud ja teise koha peavad ülejäänud kolm meeskonda ära jagama. Island suutis ennast esimeses mängus ületada, samal ajal kui Nigeeria mängis alla oma võimete, mis kindlasti valmistas nende 180 miljonile toetajale kodumaal suure pettumuse. Kuidas siit nüüd edasi minnakse? Kes jääb oma mänguplaanile truuks, kes muudab oma strateegiat? Kes läheb kindla peale välja ja, kes on valmis võtma riske?

Mängueelne taktikaline asetus paberil on paljulubav. Island on truuks jäänud 4-4-2 asetusele. Ainukeseks küsimuseks on see, kui kõrgel ja kui ründavalt mängib ründepositsioonil asetsev Gylfi Sigurdsson. Nigeeria 4-4-2 on asendunud 3-5-2-ga, mille põhjal võiks eeldada, et rünnakule on võimalik suunata rohkem jõudu. Vähemalt paberil olid muutused paljulubavad, mis aga tegelikkuses juhtus, sai näha järgneva 90 minuti jooksul.

Esimene vaatus