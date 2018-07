MM-i KOLUMN | Janno Kivisild: Belgiale teenitult maailmameistrivõistluste lohutusauhind

Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga avaldame pärast igat mängu MM-il kolumni, mis käsitleb lõppenud mängu, mängu kangelasi või on pühendatud detailidele suure spordipeo ümber. Belgia – Inglismaa kohtumise järel jagas oma mõtteid Eesti koondise abitreener Janno Kivisild.

Proloog

Enne kolmanda koha kohtumist oli põhiliselt õhus kaks küsimust. Esiteks, kui tõsiselt võtab üks või teine võistkond pronksimängu ja kui palju roteeritakse sellest tulenevalt harjumuspärast koosseisu. Ja teiseks, kuidas mõjutab 24 tundi vähem taastumisaega inglaste mänguvalmidust.

Kooseisudest oli näha, et belglased on algrivistuseks väljakule pannud parima võimaliku koosseisu. Ainult kahe uue mängija, Thomas Meunier ja Youri Tielemansi, põhikoosseisu toomine võrreldes poolfinaaliga näitas, et Belgia võtab mängu tõsiselt ja pronksmedalil on nende jaoks väärtus.

Usun, et sarnase ambitsiooniga läksid kohtumist mängima ka inglased, kes olid pea pool põhikoosseisust värskete jalgade vastu välja vahetanud. Kindlasti mõjutas Gareth Southgate´i valikut nii horvaatide vastu mängitud 120 minutit kui ka napp taastumisaeg poolfinaali ja pronksimängu vahel.

Kuigi taastumisaja erinevusest on selle mängu eel palju räägitud, olgu tõe huvides välja toodud fakt, et nii 2010 kui ka 2014 võitis kolmanda koha mängu meeskond, kellel jäi poolfinaali ja pronksimängu vahele ööpäeva jagu vähem aega kui nende vastastel.

I vaatus