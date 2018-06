MM-i KOLUMN | Indrek Zelinski: nii Peruu kui ka Taani väärinuks kolme punkti!

Platsile tulid kaks täna omanäolist meeskonda, kes viljelesid küll erinevat mängustiili, kuid tõid naeratuse näole kõikidele pealtvaatajatele, sest mõlemad pakkusid kvaliteeti ja vägevat jalgpalli.

Esimene poolaeg oli kindlasti kinnisem ning tasub kiita Peruu tegutsemist kaitsefaasis, kuna Taani võtmemängija Christian Eriksen suudeti nullida. Eriksen pidi palli puudutama äärtel või isegi oma väljakupoolel, kus tema parimad omadused kindlasti esile ei tule. Peruu võimalused piirdusid samuti avapoolajal rohkem kaugemate üritusega.

Lõunaameeriklased ei oska vist penalteid lüüa...

Peruu polnud ainus meeskond, kes täna penaltiga eksis. Christian Cuevo suutis samaga hakkama saada nagu eelnevas mängus Islandi vastu Argentina mees Lionel Messi.

Jätkuvalt jääb televaataja jaoks segaseks selliste penaltite andmine. Moment oli möödas, mängiti edasi ja seejärel mindi ekraani juurde. Eks peab harjuma, aga senimaani on vähemalt minu jaoks natuke arusaamatu, millist nõu kohtunik videoruumist saab.

Milline teine poolaeg!

Mängu saatuse otsustas Peruu hetkeline peataolek ja veidi oli Taanil õnne ka. Korra jäeti Eriksen valveta, sealt pall Yussuf Poulsenini, kes ei eksinud.

Lust oli vaadata Peruu võitlusvaimu nii kohtumise vältel kui ka pärast lõpuvile. Pärast kaotusseisu jäämist toodi võimas Paolo Guerrero sisse, tehti veel vahetusi ning värsked ideed ja jalad andsid mängule aina hoogu juurde. Pärast mängu oli näha, et toetati teineteist ja nähti, et sellise mängu pealt pole aeg veel püssi põõsasse visata. Punkte täna ei tulnud, aga vägev lahing!

Prantsusmaal ja Taanil on kolm punkti kirjas, kuid siin grupis pole veel mitte midagi otsustatud. Kui Peruu jätkab samas vaimus ja Prantsusmaa oma esitust ei paranda, siis... See on vahva grupp, mis on saanud vägeva alguse, aga rõhutan, see on alles algus!