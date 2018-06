MM-i KOLUMN | Indrek Schwede: Tuneesias on 10 miljonit treenerit

Jalgpalliklubi presidente pandi paika riigi poolt ja paljude tuneeslaste kinnitusel oli neil rohkem võimu kui ministritel, sest nende selja taga oli klubi arvukas toetajaskond. Jalgpalliklubide toetajaskond ulatus miljonitesse ja mõnigi julgem usaldas Steavensonile lootuse, et ühel päeval teeb see rahvas revolutsiooni vabanemaks riigi oma taskusse pistnud Ben Alist.

Revolutsioon toimuski ja 2011. aasta alguses löödi Ben Ali võimult minema. Üheparteivõim kadus. Ma miskipärast kahtlustan, et kohvikuelu Tunises pole muutunud: mehed istuvad ikka telerite ees ja räägivad jalgpallist. Eks ta on nõnda suures osas maailmas. Aga minuga on nii, et kui kuulen sõna „Tuneesia“, tulevad just siis silme ette tänavakohvikud, kus iga klient on jalgpallitreener.

Eks nad praegu analüüsi äsjast 2:5 kaotust Belgiale.