MM-i KOLUMN | Indrek Schwede: elagu Jalgpalli Kuningriik! Maha pööbel!

Tänases veerandfinaalis olin siiski Belgia poolt. Et takistada Brasiilia tee kuuenda tiitlini. Samas – kui Brasiilia ja Belgia kohtunuks finaalis, olnuksin ilmselt Brasiilia poolt. Põhjuseks asjaolu, et käsitlen rahvuskoondiste jalgpalli kuningriigina, mille õukonda kuulub kaheksa liiget, kõik maailmameistrid: Uruguai, Itaalia, Saksamaa, Brasiilia, Inglismaa, Argentiina, Prantsusmaa ja Hispaania. Nemad vahetavad omavahel iga nelja aasta järel kuningakrooni ja valitsuskeppi. Kes parajasti ei valitse, kuulub lihtsalt kuninglikku perekonda.

Üheksas valitseja ja uus sinivereline peaks tiitli võitma muljetavaldaval moel. Nii nagu nimetatud kaheksa aristokraati seda ajaloo jooksul on teinud (mõni tiitel on tulnud ka kahvatute mängudega, aga nendele on see lubatud). Ainult väljapaistva mänguga õigustab eilne pööbli hulka kuulunu rüütliseisusesse vastuvõtmist. Nagu väärinuks kindlasti MM-tiitlit Ungari 1954. ning Holland 1974. ja 1978. aastal. Sel aastal ma ühtki uut kuningliku perekonna kandidaati ei näe. Lihtsalt heast mängust ei piisa. Uus võitja peab end ajalukku kirjutama millegi erilisega.

Seega olen rahul, et Belgia lülitas välja Brasiilia, kes kuuendat tiitlit veel ei saa. Kuid kuningriigi huvides peab ta poolfinaalis langema. Seepärast on minu lemmikfinaal Prantsusmaa – Inglismaa. Monarhia alustalasid ei tohi kõigutada!