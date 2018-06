MM-i KOLUMN | Henri Anier: Costa Ricale väärikas MM-i lõpp, Šveitsile mõru maiguga viik

88. minutil sai Šveits oma tahtmise. Veidi varem posti tabanud Josip Drmic oli täpne ning enam polnud kahtlust, kes siit alagrupist edenevad. Sellegipoolest pakkus mängu lõpp vastakaid emotsiooni. Oli penalti, siis ei olnud penaltit. Taaskord VAR! Seejärel penalti, mis oli penalti. Mängijana olen harjunud, et kohtunik teeb otsuse ja nii on, isegi kui see ei ole õiglane. Nüüd on ajad muutumas. Samas pole minu jaoks toonud ka VARi lisandumine 100%-lise õigluse väljakule...

Penalti järel, mis lendas õnnetult sisse latipõrkest ja seejärel väravavaht Sommerist, sai Costa Rica teenitud punkti ning väga vahelduva tempoga kulgenud mäng pealtvaatajate rõõmuks atraktiivse lõpu.

Mis edasi?

Juba mängu eel jälgisin huviga, kellega lähevad selle alagrupi meeskonnad vastamisi järgmises ringis. Lõpuks Brasiilia Mehhikoga ja Šveits Rootsiga. Meeskonda ootavad ees tähtsad muudatused kaitseliinis, sest kaartide tõttu jätavad mängu vahele Stephan Lichtsteiner ning Fabian Schär. Rootsi sai tugevas ning veelgi kaasahaaravama lõpu pakkunud alagrupis kuus punkti. Tuleb raske katsumus ning senine põnev MM saab jätku!