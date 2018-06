MM-i kolumn | Gert Kams: võimas avapauk play-off mängudele!

Sellest hoolimata oli tegu finaalturniiril kõvasti koosseisuga eksperimenteerinud Argentina seni parima kooslusega, kuid hetkel pole Lõuna-Ameerika hiiul kaitsesse piisavalt kvaliteetseid mängijaid panna. Kylian Mbappe kiirusega jäävad kindlasti hätta mitme tippmeeskonna kaitsjad, kuid Argentina meestest läks see noormees mööda nagu jalgratturid kepikõndijatest.

Prantsusmaa alustas mängu teravalt, paksu pahandust korraldati standardolukordadest. Antoine Griezmann raksatas karistuslöögist latti, realiseeris mõned minutid hiljem Mbappe suurepärast soolost tulnud penalti ja Mbappe järjekordne läbiminek lõppes trahvikasti joone lähistelt karistuslöögiga, mille Paul Pogba suutis üllatavalt kindlalt mööda lüüa.

Argentinal oli Prantsusmaa võimalustest hoolimata mängus sees. Ja siis nägime seda, milline kvaliteet on nende ründavate mängijate jalas. Angel Di Maria, kes oli täna platsil parim Argentina mees, jäeti küll arusaamatult vabaks, aga tema vasaku jala löök küljevõrku oli püüdmatu.

Teise poolaja alguses oli Argentinal õnne, sest Gabriel Mercado proovis oma jala eest võtta, kui Lionel Messi palli värava suunas saatis, aga õnnelik põrge soosis seekord Argentinat. Esimest korda tekkis tunne, et Kaasanis on Air France’i lennukile hääled sisse pandud ning pikk tee Pariisi oli ees ootamas.

Kuid Argentina kaitsvatel mängijatel ei olnud lihtsalt täna vasturohtu Prantsusmaa ründajatele ning pärast Mercado väravat oli ju jätkuvalt mängida pea kogu teine poolaeg. Prantslased otsustasidki mängu kümne minutiga ära. Kui 15. juunil viis Hispaania koondise paremkaitsja Nacho imeväravaga Hispaania 3:2 juhtima Portugali vastu 58. minutil, siis täna lõi väga sarnase värava paremakaitsja Benjamin Pavard 57. minutil, mis oli minu hinnagul veelgi raskem sooritus. 64. ja 68. minutil sai teenitult kaks väravat kirja täna platsil parim mängija olnud 19-aastane Mbappe.

Argentinal mõtteainet jagub. Kohtumise lõpus suudeti küll üks tagasi lüüa ja tugevale Prantsusmaa tiimi, kus on keskkaitses kvaliteetses Samuel Umtiti ja Raphael Varane, löödi võrku kolm palli, kuid võistkonna tasakaal on paigast ära. Liiga palju mängijad on justkui sarnast tüüpi ja neid ei saa korraga liiga palju väljakule panna. Sellisel tasemel ei piisa ka kahjuks nende kaitsjate esitustest. Täna oli kaitseliinis tegelikult Amsterdami Ajaxi, Manchester Unitedi, Manchester City ja Sevilla mehed. Raske kurta, aga nii indivuaalne kui ka meeskondlik meisterlikkus pole sellisel tasemel, et Argentina oleks sellelt turniiril väärinud enamat kui kaheksandikfinaali. Vähemalt suudeti täna oma mainet veidi parandada, aga koju jõudes ei ole nende fännide jaoks kaheksandikfinaal mitte midagi.

Jätkuvalt on müsteeriumiks Prantsusmaa meeskonna võimekus. Alagrupis saadi üsna ükskõikseks jätnud kaks võitu ja sisutühjaks kohtumiseks kujunenud viik Taaniga. Kuid tänase esituse põhjal võib Prantsusmaa siin turniiril veel kaugele minna.