MM-i KOLUMN | Eneli Kutter: Saudi Araabia pani oma finaalturniirile väärikama punkti

Seega said mõlemad võistkonnad alustada mängu pingevabalt ja kohe algusest peale pandi kõik mängu. Saudi Araabia asus suurte jõududega ründama, kuid ei suutnud esialgu palli vastase kolmandikul säilitada. Samas langes Egiptus kaheksa mängijaga kasti ette kompaktselt kokku, jättes kaks ründajat keskväljale kontrarünnaku võimalust ootama. Egiptus suutis hästi oma kasti lukku panna ja sundis saudid eksima, palli võitmise järel otsiti kiirelt pikemat söötu ette poole. Mängu alguses mängis Egiptus rohkem läbi vasaku ääre ja sellest tulenevalt ei olnud nende ründestaar Mo Salah mängus nii nähtav. Mäng oli väga lahtine ja võimalusi tekkis kordamööda mõlema võistkonna kasuks. Saudid aga raiskasid oma võimalusi jõudes headesse olukordadesse, kuid otsustasid kauglöökide kasuks, mis löödi väravast üle. Egiptuse rünnakud lõppesid aga ebatäpse sööduga, millest omakorda said saudid võimaluse kiirelt vasturünnakule asuda.

Mängu jooksul tekkis huvitav võitluspaar Egiptuse ründaja Mo Salah ja Saudi Araabia keskkaitsja Hawsawi vahel. Teatavasti tulevad Salah tugevused enim välja siis, kui tal on ruumi kuhu avaneda ja ta saab söötu jooksu peale küsida. Tema maksimaalseks jooksukiiruseks on mõõdetud 33,1 km/h ja ei näe just tihti keskkaitsjaid, kes oleksid võimelised temaga võidu jooksma, kuid Hawsawi ei jäänud Salahga 1-1 jooksuduellides sugugi hätta.

Loe veel

22. minutil eksis Saudi Araabia keskväljal sööduga ja Egiptus kasutas kohe ära kaitsjate selja taha tekkinud ruumi, kuhu avanes Mo Salah, kes võttis õhust tuleva palli hästi omaks ja kuigi teda jõudsid segama Saudi Araabia keskkaitsjad, suutis ta palli üle vastu liikuva väravavahi tõsta. Sealt edasi tekkis Egiptusel veel häid väravalöömismomente, kuid nii Salah kui Trezeguet löögid olid ebatäpsed. Poolaja lõpus suutis hea rünnakulahenduseni jõuda Saudi Araabia, kui penaltipunkti peale söödetud palli saatis ühe puutega värava poole nende ründav poolkaitsja Al-Faraj, kuid Egiptuse keskkaitsja Hegazy suutis löögi blokeerida. 39. minutil blokeeris Egiptuse äärekaitsja Saudi Araabia tsenderduse käega ja kohtunik määras penalti, mida asus lööma saudide tipuründaja Fahad. Väravas olnud Essam El Hadary arvas aga löögi suuna ära ning tegi suurepärase tõrje. Temast sai ka vanim mängija kes MMil on mänginud, täna tegi ta 45 aastasena oma MM debüüdi. Huvitav on ka see, et Saudi Araabia vahetas igaks alagrupi mänguks oma väravavahi välja.

Mängu ärevaim moment tekkis esimese poolaja lisaminutitel, mil Saudi-Araabia andis läbisöödu kasti oma tipuründajale, keda Egiptuse keskkaitsja Ali Gabr hetkeks käest ja särgist sakutas. Kohtunik näitas penaltipunkti peale, kuid ootas kinnitust videokohtunikult. Lõpuks läks peakohtunik ka ise video pealt antud olukorda üle vaatama ning tagasi tulles kinnitas oma otsust ning andis Ali Gabrile ka kollase kaardi. Seekord läks saudide penaltit lööma Al-Faray, kes kuuendal lisaminutil palli kindlalt vasakusse nurka lõi. Ühtlasi ristiti see penalti ka kõige hilisemaks esimesel poolajal löödud väravaks.

Teist poolaega alustasid aktiivsemalt saudid, kes võitsid duelle ja leidsid sööte liinide vahele, kuhu oli tekkinud ruumi, kuid nende ülemised poolkaitsjad mängisid liiga turvaliselt sööte pigem tagasi või risti väljakut, ega kasutanud ära võimalust pöörata, otsida läbisööte või ise löögile minna. Egiptuse kaitseblokk oli aga pigem passiivne, püsiti Saudi Araabia mängijatel ees, kuid agressiivselt pressingusse ei mindud. Teisel poolajal ei tekkinud Egiptusel enam nii palju võimalusi kontrarünnakuteks kui esimesel poolajal, kuna saudid said vastaste kolmandikul palli paremini pidama, ei andnud palli lihtsalt ära ja suutsid rünnakud löögiga lõpetada.

70. minutist alates Egiptus elavnes ja pani Saudi Araabia korraliku surve alla, kuid heade rünnakulahendusteni siiski ei jõutud, kuna Saudi Araabia kaitsjad said 1-1 olukordades Egiptuse ründajatega hästi hakkama. Mängu lõpus lükkas oma viimase käigu sisse aga Saudi Araabia meeskond, kes sai mängu viimastel sekunditel hästi kombineeritud rünnaku tulemusena teenitud värava – tugeva löögi vasakusse nurka saatis saudide ääreründaja Salem Al-Dawsari. Kumbki võistkond ei hoidnud vaatamata alagrupi seisule midagi tagasi, kuid väärikama punkti pani oma MMile Saudi Araabia. Siiski, au ja kiitus mõlemale meeskonnale!