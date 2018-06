MM-i kolumn | Brent Lepistu: Horvaatia ja Nigeeria – vabandage, kuhu suunda need väravad jäävad?

Horvaatia keskvälja tugevus kujunes nende nõrkuseks. Nägime, kuidas meeskond selgelt tahtis palliga mängida ja seda kohtumist kontrollida, kuid kui keskvälja mehed mängivad söötu selleks, et ilus vaadata oleks ja söötudel eesmärki ründajatele väravaid tekitada pole, siis on tulemus selline nagu eile nägite. Modric ja Rakitic dubleerisid oma tegevust, ääreründajad mängisid väga madalal ja pigem tahapoole, meeskonna tipuründaja Mario Mandzukic üksi seljaga värava poole ning kogu mäng sumbus keskele.

Nigeeria kaitseblokil suurt tööpäeva ei tekkinudki, kuna neid lihtsalt ei pandud kordagi proovile. Järeldus: meeskonna ründeliin peaks oma avanemisi ja küsimisi tegema rohkem suunaga väravale vastaste kaitseliini taha, et üldse ohtlikuks väravale saada. Kui tekivad liikumised, siis kvaliteeti on küllaga ja ülegi, et need pallid sinna toimetada.

Täna oli tunda, et Horvaatia ei mänginud elu ja surma peale. Nigeeria osutus üllatuslikult pettumuseks, sest kui lisada Aafrika satsidele omasele kiirusele, jõule ja loomingulisele nende distsipliin, siis peaks tulem olema oluliselt parem, kui see, mis väljakul toimus. Favoriidiks olnud Horvaatia sai küll tähtsad kolm punkti, kuid kujutan ette, et nende tasemel mängijad näevad koos treeneritetiimiga videoanalüüsi järel mitmeid võimalusi, kuidas enda mängu ohtlikumaks muuta. Horvaatia esitusest Nigeeria vastu piisas, kui kui nad tahavad siin turniiril kaugemale jõuda, siis peavad sellest mängust suured järeldused tegema.