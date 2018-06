MM-i KOLUMN | Andres Oper: Inglismaa ei läinud kaotama, aga võitma ka mitte...

Tegelikult ei ole mul kummalegi treenerile midagi ette heita. Kui Prantsusmaa ja Taani suutsid pakkuda üsna masendava etenduse, mille publik arusaavalt välja vilistas, siis täna platsil olnud mehed olid motiveeritud mängu võitma. Selgeks sai see, et Martinezil on pingilt võtta kvaliteetseid mängijaid, Southgate’il on käed veidi rohkem seotud.

Nüüd tagasi kurikuulsa tabelipoole juurde. Inglismaa kaotus tähendab avaringi mängu Colombia vastu, kuid võidu korral ootab ees veerandfinaalis Šveits või Rootsi. Võidumeeskond Belgia kohtub küll kaheksandikfinaalis Jaapaniga, kuid edu korral võib järgmises ringis olla nende vastaseks Brasiilia.

Huvitav on see, et kolme mängu järel on jätkuvalt väga keeruline teha järeldusi Inglismaa koondise tasemest. Võib ju arvata, et täna polnud kaotus nende jaoks katastroof ja seda võis eeldada juba pärast algkoosseisude avaldamist. Täna oli näha, et nende B-meeskond pole nii hea kui Belgia B-tiim, aga mis selle infoga suures pildis peale hakata? Tuneesia vastu polnud inglased veenvad, Panama vastu võeti kohustuslik võit. Seetõttu pole me tegelikult jätkuvalt näinud Inglismaa parimat tiimi kvaliteetse vastasega rinda pistmas. Raske on ennustada, milline võiks olla selle noore meeskonna lagi, aga kindlasti ei saa neil play-offis lihtne olema.