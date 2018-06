MM-i KOLUMN | Andrei Stepanov: Venemaale tagasid võidu meeskondlik mäng ja kodupublik

Eks kodumeeskond mängibki sageli paremini kui nad tegelikult oskavad. Seega see võib olla ajutine tase, mida Venemaa koondis on seni näidanud, sest oleme viimase aasta jooksul näinud ka seda, kui pole suudetud võita seitse mängu järjest. Aga just sellised turniirid on kohad, kus kodupubliku toetus on nii suur, et mõjutab koondist hästi ning Venemaa läheb praegu selle toel hästi edasi. Muidugi tuleb öelda, et esimese mängu puhul vedas ka loosiga, et saadi vastu mitte just kõige tugevam vastane, kelle vastu võeti võit. Nüüd võeti teine võit järjest ning loodame, et see vorm ja tunnetus, mis Venemaa koondisel nüüd tekkis, kestab võimalikult kaua. Järgmiseks vastaseks on aga Uruguay, kes on kõvem vastane, ning just see mäng peaks näitama, milleks Venemaa koondis sellel turniiril suuteline on.