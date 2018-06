MM-i KOLUMN | Andrei Stepanov: Hispaania tuli rongi alt välja ja sai väärt õppetunni

Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga avaldame pärast igat mängu MMil kolumni, mis käsitleb lõppenud mängu, mängu kangelasi või on pühendatud detailidele suure spordipeo ümber. Hispaania – Maroko kohtumise järel jagas emotsioone Andrei Stepanov.

Tänavuse MM-finaalturniiri B-alagrupp pakkus tõelise elamuse ning võitjana väljub sellest grupist Hispaania. Maroko vastu tuldi raskest seisust välja, saadi väärt õppetund ja samas üsna sobiv vastane kaheksandikfinaaliks.

Ootasin enne kohtumise algust Hispaania suurt võitu, sest oli raske eeldada, et motiveeritud meeskonnal probleeme peaks tekkima. Aga tagantjärele vaadates võib öelda, et Maroko näitas sel turniiril, et tegu on kõva pähkliga, kellega peab arvestama!