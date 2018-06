MM-i KOLUMN | Anastassia Morkovkina: Taani-Prantsusmaa mängu tappis sõltuvus paralleelsest mängust

Sel samal hetkel oli pallivaldamine Prantsusmaale juba 65% ja Taanile 35%. Kui mängitud oli 40 minutit, siis oli pallivaldamine prantslastele juba 73% ja see oli katastroof. Samas oli näha, et kui Prantsusmaa paneks natukenegi juurde, siis sõidaksid nad Taanist üle. Igast liigutusest, sekundist ja meetrist oli näha, nad olid valmis selleks, et Taani hakkab neile pakkuma agressiivsemat mängu. Taani aga näitas väga rahulikku mängu ja nad ründasid ise ainult seni, kui said teada, et Peruu juhib 1:0. Pärast seda hakkas Taani tempo langema võrreldes sellega, mida näidati poolaja alguses.

Prantsusmaa puhul paistis silma, et nad ei leidnud täna ei keskelt, vasakult ega paremalt äärelt võtit Taani kaitse lahtimuukimiseks. Ohtlikud momendid hakkasid tulema siis, kui Raphael Varane hakkas andma palle üle Taani kaitseliini ja otsis seal Olivier Giroud’ ning Antoine Griezmanni. Samas tuleb öelda, et pall sinna kaitseliini taha lendab 4-5 sekundit ja Taani oma kiire mänguga võttis hästi need pallid ära.

Loe veel

Kui siis Peruu lõi paralleelses mängus ühe värava veel ja asus 2:0 juhtima, siis hakkas sõna otseses mõttes toimuma see, et mõlemad võistkonnad hakkasid mängu tapma. Ma ei olnud sel MMil seda veel näinud. Ning mis puudutab Taanit, siis mul tekkis mõte, et üldiselt näitasid nad täna ära kogu oma potentsiaali. Mina ei näe seda, et Taanil oleks pakkuda veel mõned trumbid. Prantsusmaa aga näitas, et pärast vahetusi, kui mängu tulid Kylian Mbappe ja Nabil Fekir, siis läks mäng kiiremaks. Nende puhul muidugi oli aru saada, et nad tahtsid ennast näidata ja tõestada, et väärivad kohta põhikoosseisus.

65. minutil hakkas aga rahvas mängijaid välja vilistama, sest oli väga selgelt näha, kuidas mõlemad meeskonnad hakkasid taga nulli hoidma. Mulle meenutas see mõnikord veteranide jalgpalli nagu oli staaride matš Madridi Reali ja Arsenali vahel! Seal oli ka näha, mis saab siis, kui kiirust enam pole ja on vaid tehnika. Täna hakkas toimuma sama. Lisaks oli minu jaoks uskumatu, et äärekaitsjad hakkasid omavahel andma pikki sööte! See on sel MMil ennekuulmatu!

Mina ütlen küll, et Taani-Prantsusmaa mängu rikkus ära sõltuvus paralleelsest Austraalia-Peruu mängust. Kui teisest mängust poleks sõltunud nii palju, siis ma usun, et näeksime hoopis teistsugust jalgpalli. Aga samas – kes seda teab!