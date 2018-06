MM-i KOLUMN | Alo Bärengrub: Austraalial polnud tavapärast südikust

Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga avaldame pärast igat mängu MMil kolumni, mis käsitleb lõppenud mängu, mängu kangelasi või on pühendatud detailidele suure spordipeo ümber. Austraalia-Peruu mängu järel jagas kommentaare Alo Bärengrub.

Ei ütleks, et tulemus oli ootuspärane, sest mina enne mängu eeldasin, et Austraalia on sama südikas meeskond, kes varasemalt on vastastele päris kõva pähkel olnud. Selles mängus oli aga näha, et neil polnud endasse usku ning vajaka jäi liidrist, kes oleks ees värava ära löönud ja suutnud korralikult realiseerida.

Austraalia sai ju turniiril ainult kaks penaltit ega suutnudki mänguolukordadest skoorida. Muidugi mõlemad väravad tänases mängus löödi neile kohe poolaegade alguses ja eks siis ongi raske edasi mängida. Üldiselt oli mannetu see mäng, kuigi kui vanameister Tim Cahill sise tuli, siis hakkas midagi toimuma. Tal oli ka üks hea võimalus värav lüüa ja tundus, et nüüd on liider väljakul. Ma jah tõesti arvasin enne mängu, et Austraalia on südikam, aga täna ei olnud neis särtsu.

Ega mõlemad tiimid olid tegelikult alagrupis teistele meeskondadele okeid vastased. Nii Peruu, kes pigem ei saanudki kirja tulemust, mida oleksid väärinud, kui ka Austraalia, kes ju Prantsusmaale ega Taanile midagi kergelt ei andnud.