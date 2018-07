MM-i KOLUMN | Aivar Pohlak: tark jalgpall (õpetaja võitis õpilase)

Juba avamängu ajal Moskvas olles märkasin, et üks telestuudio on ennast sisse seadnud Punase väljaku kõrval, eile BBC pealt Rootsi - Inglismaa kohtumist vaadates nägin, et seal olid nemad.

Stuudioaknast paistev pilt oli ilus ja romantiline ja esimese asjana hakkasin mõtlema, miks BBC kodustele Venemaast sedavõrd head muljet loob või õigemini kuidas nad saavad seda teha, kui osa Briti meediast tegi turniiri juba enne selle algust maatasa ja Theresa May kuulutas, et tema võistlustele oma jalga ei tõsta.

Ometi oli MM-i avatseremoonia peaesineja Robbie Williams, kes mäletatavasti näitas läbi kaamerate ka kellelegi näppu. Mis tähendab, et turniiril endal ei olnud inglastega probleeme.

Mõtted läksid edasi ja hakkasin mõtlema MM-ile eelnenud negatiivsele kampaaniale, alates toimumispaiga valimisest kuni eeldatavale tühjade tribüünidega mängimiseni välja. Jätmata kõrvale ka inimeste muu hirmutamise Venemaaga. Kusjuures maailma toimimise loogikat jälgides avastasin, et hispaaniakeelsete inimesteni see jama praktiliselt ei jõudnudki, sest Lõuna-Ameerika publikut oli turniiril pigem rohkem kui muidu.

Loe veel

Ja nii jõudsin küsimuseni, kas ei ole tänapäeva demokraatia suuremaks ohustajaks hoopis ei-kellelegi alluvad nn julgeolekujõud, kelle ettekirjutustele hakkavad vastu vähesed valitsused ja kes vähemalt inglisekeelse meedia mõjualas loovad masside hulgas domineerivaid hoiakuid, kuid mis pärinevad täpselt samamoodi inimese peast ja mis lähtuvad sellest, kuidas neid inimesi on kasvatatud, millesse nad usuvad ja millised on nende kompleksid? Ometi on paljud harjunud selliseid hoiakuid võtma kui sajand või rohkem tagasi kümmet käsku.

Iraagi tuumaarsenali lugu meenutades tekib nüüdki tunne, et MM-finaalturniiriga seoses meile lihtsalt valetati. Mis tähendab, et selleks pidi olema põhjus. Nii nagu tundub, et Euroopa rändekriis ja Ukraina probleemid tekkisid vahetult peale seda, kui Vene - Saksa suhete soojenemise taustal tekkis lootus ühtse sõbraliku Euroopa kujunemiseks.

III

BBC pealt vaatasin mängu sellepärast, et ei taha end Delfisse kolumni kirjutades lasta mõjutada ETV pealt kuuldud kommentaaridest ja analüüsist. Olen vaadanud mänge, millest kirjutan, ka ITV-st ja Vene kanalitelt.

Teisi kohtumisi olen vaadanud ainult ETV pealt, võimalus jälgida neid Soome kanalilt pole enam meeldegi tulnud.

Ka eile võrdlesin tahtmatult Linekeri juhitud stuudiot, kus külalistena Shearer, Klinsmann ja Rio Ferdinand ja ülekande kommentaatoreid, kus lõi kaasa Martin Keown, meie omadega, ning avastasin rõõmuga, et Eestis on tekkimas omanäoline jalgpallikultuur. Eelkõige kirjeldaksin seda kui emotsionaalse mängu ratsionaalsesse mõõtkavva peegeldamist ilma esimest kaotamata ja seda nii mängude kommenteerimise kui ka analüüsi juures.

See on ka loogiline, arvestades, et meie ainus võimalus on tark jalgpall, mis sobib üldiselt eestlase olemusega.

IV

Enne mängust rääkima hakkamist märgin veel ära, et Samaara oli mängupäeval täis kolumbialasi ja sakslasi, kes olid enda koondisesse uskudes soetanud varakult piletid veerandfinaalile.

V

On loomulik, et lõuna-ameeriklaste väljalangemise järel domineerib turniiril ratsionaalne jalgpall. Mis on kindlasti ka tark jalgpall.

Mingi nurga alt oli see arvatav - Brasiilia tiitlitest ainus Euroopas võidetu pärineb aastast 1958.

Rootslaste jaoks on inglise jalgpall olnud alati eeskujuks, aga õpilane õpetaja vastu sel korral ei saanud.

VI