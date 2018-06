MM-i KOLUMN | Aivar Pohlak: südame ja palliga

Island, kes sageli teinud tulemusi iseloomu pealt, tuli Horvaatia tempo ja meisterlikkusega kaasa ja näitas siin oma parimat mängu turniiril. Lisaks südamele mängisid nad Horvaatia vastu ka palliga meisterlikult - kui esimese 20 minuti järel oli palli valdamine horvaatidele 79/21, siis kohtumise edenedes muutus see suhe islandlaste jaoks positiivsemaks ja oli lõpuks horvaatide kasuks 59/41. Löögid raami 6/2 ja nurgalöögid 10/5 Islandile.

Ja seda olukorras, kus liikuv ja meisterlik Horvaatia on Islandi-sugusele pigem sirgjoonelisele meeskonnale ebamugav vastane.



IV

Horvaatide pingevaba meisterlikkus torkas eriti silma oma väljakupoolel vastase surve alt välja tulles, kus mängiti veatult ja söödud olid laitmatud nii tehniliselt kui ka ruumiliselt. Seni vaid lisaminutiteks Argentina vastu platsile pääsenud Corluka oli silmapaistev kaitsefaasis ja teise värava autor Perišic rünnakul.

Horvaatide esimene värav kirjeldab hästi nende dünaamilist ja sügava sisseelamisega mängu - nii väravalööja kui ka enne väravasöötu palli mänginud horvaat jõudsid mänguvahendini eemalt, paarikümnemeetrise kiire tulemisega. Soovitan seda Horvaatia rünnakut veel kord vaadata.

Ka löök väravale oli tehtud nagu tennises, kui võrgus olles lüüakse pall vastase väljakupoolele lihtsalt ja konkreetselt maha - tehniliselt oli see keeruline sooritus.

V

Luka Modric oli taas silmapaistev ja tema väljavahetamise järel ei tekkinud horvaatidel mingeid probleeme.



VI

Kui kedagi Horvaatia poolt kritiseerida, siis on see Lovren. Mehe kohta öeldakse, et tal on olemas eeldused ja omadused olemaks tippkaitsja, ometi tuleb aeg-ajalt ette mänge, kus just tema kerkib negatiivseks kangelaseks; tänagi Islandi vastu vahetustest sekkudes suutis mees teha rumala penalti ja oli lähedal ka omaväravale.



VII

Ka horvaatide kohta võib öelda, et nad mängisid südame ja palliga ja eravestlustest tean, et nende ambitsioonid sellel turniiril on väga kõrged.



VIII

Hispaania kohtunik Antonio Mateu ja tema tiim tegid suurepärase vanakooli vilepartii.

Mateu ei kiirustanud arstide platsilekutsumisega, ei hakanud penaltiolukorda VAR-iga üle julgestama, suutis toetada mängu tempot, oli konkreetne ja autoriteetne. Minu jaoks oli tegemist pea ideaalse vilepartiiga ja usun, et mehel on hea võimalus turniiri finaalmäng enda juhtida saada. Mõistagi eeldusel, et tema kaasmaalased selles mängus ei osale.

Mängijad tänasid kohtunikku austava suhtumisega üksteisesse.