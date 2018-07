MM-i KOLUMN | Aivar Pohlak: Ronaldo saatis Cavani väljakult, Cavani Ronaldo turniirilt

Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga avaldame pärast igat mängu MMil kolumni, mis käsitleb lõppenud mängu, mängu kangelasi või on pühendatud detailidele suure spordipeo ümber. Portugal - Urugay kohtumise järel jagas mõtteid Aivar Pohlak.

Uruguay - Portugal 2:1

I

Päeva esimeses kaheksandikfinaalis löödi 7 väravat. Enne teist mängu mõtlesid küllap paljud, et nii Portugal kui Uruguay eelistaksid mängida kaitsest lähtuvalt ja ennustasid väravatevaest jalgpalli. Hoolimata sellest, et väljakul olid Ronaldo, Suarez ja Cavani. Mängu järel on hea tõdeda - hilisõhtune kohtumine oli teistsugune, aga haaras kõiki ja oli täpselt sama põnev.

II

Kiire esimene koll ja peale viigiväravat uuesti juhtima minemine lubasid Uruguayl võtta sisse enda jaoks eelistatum mängustiil ja seda nii, et Portugal asja õigupoolest ei märganudki. Tõsi, neil polnud ka valikut.

III

Portugal oli teinud mängu eel muudatusi - Iraani vastu penalti teinud Soares oli jäetud algkoosseisust välja, samuti Quaresma, kes olnud ründemängus aktiivne, aga kaitses passiivsevõitu.

Mis omakorda tähendas, et kogu parem äär oli mehitatud teistmoodi, kaitsvamalt kui eelnevates kohtumistes. Teisel poolajal, uuesti kaotusseisu jäädes, toodi Quaresma platsile ja kohe hakkas parema ründaja koha peal juhtuma, aga Laxalt oli suurepärane, lisaminutitel jõudis ta korra ka keskele, lüües peaga kastist välja ohtliku palli.

IV