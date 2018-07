Jalgpallimaailma ihaldatuim tiitel rändab teist korda Prantsusmaale. Venemaal toimunud maailmameistrivõistluste finaalis alistati 4 : 2 Horvaatia. Esikohamängus sai sisuliselt näha kõike, mis lõpuks jääb suurt vutipidu meenutama.

Lõppenud MM-i jooksul tõendasid prantslased, et neil on suurepärane koosseis ja suurepärane treener, kes selle rivistuse mängima paneb, ja vajaduse korral on neil ka õnne. Kõik aspektid said kinnitust ka finaalis.