Adidasel kulus kolm aastat ja miljoneid dollareid, et valmisada Venemaal toimuvaks MM-iks käkk, mis peaks olema jalgpall Telstar 18. Eelmiste MM-ide pallidest erineb uus selle poolest, et ei kannata jalaga löömist. Teistmoodi on jalgpalli paraku keeruline mängida.