Mis toimub? Lõuna-Ameerika koondised on hädas, Jaapan pani neile esmakordselt kaela suure häbipleki

Jaapan tegi ajalugu, kui H-alagrupi kohtumises alistati 2:1 Kolumbia. Eelnevalt olid Aasia koondised mänginud MM-finaalturniiridel Lõuna-Ameerika tiimidega 17 korda ja kirjas oli 3 viiki ja 14 kaotust.

Kui Jaapan tegi võiduga MM-ide ajalugu, siis Lõuna-Ameerika koondised on tänavusel MM-il üldse raskustes. Kui Uruguay suutis alistada 1:0 Egiptuse, siis avavoorus jäid võiduta nii Brasiilia, Argentina, Peruu kui ka Kolumbia. Neist kaks esimest pääsesid viigiga ja kaks viimast said kirja kaotuse.

Viimati jäid alagrupiturniiri esimeses ringis vähemalt neli Lõuna-Ameerika koondist võiduta 1974. aastal.

