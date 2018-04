Mis saab jalgpalli MM-ist Venemaal? 12-st staadionist on mänguvalmis vaid viis

Kuigi FIFA nõudis Venemaal toimuva jalgpalli MM-i staadionite täielikku valmimist 1. aprilliks, pole mitmes linnas tähtajast kinni peetud.

Turniir algab juba veidi rohkem kui kahe kuu pärast, kuid 12-st MM-i võõrustavast staadionist on mänguvalmis vaid viis: Kaasani Arena, Otkrõtje Arena ja Lužniki staadionid Moskvas, Kriestovski staadion Peterburis ja olümpiastaadion Sotšis.

Kõige hullem on olukord Samaaras, mille 45 000-kohaline staadion saab praeguste ennustuste juures valmis kõige varem mai lõpuks. Kuigi seal peaksid toimuma kaheksandikfinaalid ja veerandfinaalid, pole staadionil endiselt murukatet ega istekohti, vahendab venekeelne BBC.

FIFA nõue oli, et staadionid ei pea MM-i eel mitte ainult aegsasti valmis olema, vaid seal tuleks pidada ka kolm kontrollkohtumist. Samaara puhul ei tule selle punkti täitmine aga kõne allagi.

Soisele saarele ehitatud Kaliningradi staadion Foto: ITAR-TASS/SCANPIX

Turvalisuse poolest näib kõige kehvemas olukorras olevat Kaliningradi staadion, mis on ehitatud soisele Oktjabrski saarele. Vene meedia teatel on pehme pinnase tõttu areen juba praegu pisut vajunud ning kardetakse, et see võib mõnest otsast sootuks kokku kukkuda.

Venemaa asepeaminister Vitali Mutko on kinnitanud, et Kaliningradi staadioniga turvalisuse probleeme ei teki. Mutko sõnul on staadion alates 22. märtsist töökorras olnud ning FIFA inspektorid on sellega igati rahul.

Jalgpalli MM toimub 14. juunist 15. juulini.