Millised olid vallandatud Hispaania peatreeneri viimased sõnad meeskonnale?

Eile ootamatult vallandatud Hispaania jalgpallikoondise peatreener Julen Lopetegui on juba kodumaal tagasi. Hispaania meediasse on lekkinud tema viimane sõnum mängijatele enne Krasnodarist lahkumist.

"Võitke nüüd MM ära! See pidi juhtuma, et meid tugevamaks teha," olevat 51-aastane eksjuhendaja öelnud ning lisanud, et pallurid MM-i ajal oma klubilepingute pärast ei muretseks ja neid asju enne turniiri lõppu ei ajaks.

Lopetegui sai alaliidult sule sappa, kuna oli teisipäeval nimetatud Madridi Reali uueks peatreeneriks. Tema tööd jätkab MM-il senine spordidirektor, endine Reali ja Hispaania koondise keskkaitsja Fernando Hierro.

Lopetegui olevat oma asjad pakkinud kohe pärast vallandamisteate saamist. Teda läksid Krasnodari lenujaama saatma mitmed koondise abitreenerid, kellest kolm temaga samuti Realis tööle hakkavad: tema parem käsi Pablo Sanz, füüsilise ettevalmistuse treener Oscar Garro ja mentaalse poole eest vastutav Juan Carlos Alvarez Campillo.