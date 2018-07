"Miks on ta käe peal süstlajälg?" Saksa meedia ei usu Vene jalgpallurite puhtusesse

Saksamaa väljaanded Bild ja Süddeutsche Zeitung heidavad varju Vene jalgpallikoondise saavutuste peale kodusel MM-finaalturniiril, kahtlustades vutimehi dopingu kasutamises.

Kahtlustuste aluseks on võetud Hispaaniaga peetud kaheksandikfinaali ajal tehtud foto Vene ründajast Artjom Dzjubast, kes skooritud penaltit tähistades oma vasaku käe sirgeks on ajanud. Fotot suumides on võimalik näha, et Dzjuba käsivarrel on ilmselt süstlajälg. Lisaks tuuakse välja, et Vene koondise statistika MM-finaalturniiril oli väga muljetavaldav: 32 meeskonnast said just nemad kirja kõige rohkem jooksukilomeetreid, mis viitavat "kahtlaselt" heale vastupidavusele.

Sakslaste sõnul tekitab see kahtlusi, sest nende arstide väitel ei ole see sugugi tavaline, et suurturniiri ajal mängijalt veenist verd võetaks - Vene koondise arst Eduard Bezuglov lükkas aga need väited ümber. "Mängude eel võtame mängijatelt nii veenist kui ka kapillaaridest verd, et monitoorida nende seisundit. Veenist võtame verd käsivarrelt, kapillaaridest kõrvalestalt," sõnas Bezuglov sakslaste päringule vastuseks. "Need on täiesti tavalised protseduurid, mis aitavad meil kõigele lisaks vältida ka lihasvigastusi."