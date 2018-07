Miks olid Inglismaa ja Rootsi veerandfinaali ajal tribüünid sedavõrd tühjad?

Paljud televaatajad panid ilmselt eile tähele, et Inglismaa ja Rootsi pidasid oma MM-i veerandfinaalkohtumise Samaaras tribüünide ees, kus leidus väga palju tühje kohti.

Tuleb välja, et pisut enam kui 40 tuhande istekohaga staadionil võis tühjaks jääda peaaegu neljandik istmetest - ja põhjused peituvad sakslastes. Nimelt olid tuhanded Saksamaa fännid endale turniiri eel just sellele veerandfinaalkohtumisele piletid ostnud, sest eeldasid, et alagrupi võitjana jõuavad nende lemmikud just sellesse veerandfinaali.

Nagu me aga teame, läks hoopis teistpidi - sakslased said alagrupis sootuks viimase koha ning langesid varakult välja. Paljud fännid müüsid seejärel oma pääsmed FIFA-le tagasi ning paljud piletid ei leidnudki endale uut omanikku.