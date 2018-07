Miks Lõuna-Ameerika riigid manduvad ja jalgpalli raskuskese aina enam Euroopasse liigub?

Lõuna-Ameerika ja Euroopa on ikka võidelnud selle nimel, kes on parem vutikants. Mõõdupuuks on MM-tiitlite arv. Kui turniiri algusaastatel sai Euroopa esikohtades 2 : 1 ja 3 : 2 juhtima, siis edaspidi oli tempot seadmas Lõuna-Ameerika. 2010. aastal, kui maailmameistriks krooniti Hispaania, sai Euroopa esimest korda pärast 1954. aastat juhtima. Käimasoleva MM-i lõpuks on eurooplaste edumaa juba 12 : 9.

Ülekaalu ilmestamiseks tasub lisada, et koos tänavuse MM-iga on kaheksast viimasest finalistist seitse tulnud Euroopast. Poolfinaalides on näitaja 16-st 13. Nelja turniiriga on Argentinal ette näidata üks koht finaalis ning Brasiilial ja Uruguayl üks koht poolfinaalis. Miks on läinud nii, et tippjalgpalli raskuskese on kaldunud selgelt Euroopa poole?