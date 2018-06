Miks ei kutsunud FIFA jalgpalli MM-i dopingukontrolli jälgima WADA vaatlejaid?

Kuigi Venemaa sportlased on väidetavalt aastaid tegelenud süstemaatilise dopingutarvitamisega, otsustas rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA, et maailma antidopingu agentuuri WADA vaatlejate kohalolel MM-finaalturniiril pole vajalik.

Norra rahvusringhääling NRK kirjutab, et FIFA-l oli võimalus dopingutestide usaldusväärsuse tõstmiseks MM-ile WADA ametnikud kutsuda, kuid seda otsustati mitte teha. Proovide võtmist Venemaal koordineerib FIFA ise.

"Ma leian, et see on kohutav. See nõrgestab avalikkuse usaldust antidopinguprogrammi," ütles USA antidopingu agentuuri juht Travis Tygart.

Varem on WADA vaatlejad olnud kohal nii olümpiamängudel kui ka eelmisel MM-finaalturniiridel. Tygarti sõnul jätab nende puudumine Venemaal toimuvalt turniirilt avalikkusele väga kahtlase mulje.

"Kui FIFA-l pole midagi varjata, siis miks nad ei lase WADA vaatlejaid ligi, et nad saaksid kirjutada raporti, nagu see oli olümpia päevil? See tekitab küsimuse: kas neil on midagi varjata?" küsis Saksamaa dopinguajakirjanik Hajo Seppelt, kes on juba aastaid venelaste riiklikku dopingusüsteemi uurinud ja seda paljastanud.

Tygart ja Seppelt viibisid Oslos rahvusvahelisel antidopingukonverentsil.