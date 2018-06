Mida rääkisid väravasaju järel Belgia ja Tuneesia peatreenerid?

Tuneesia jalgpallikoondise loots Nabil Maaloul vabandas pärast 2:5 kaotust oma maa fännide ees, belglaste juhendaja tõdes, et paremat MM-i algust oleks olnud raske ette kujutada.

Belgia peatreener Roberto Martinez: "Olen muidugi õnnelik. See on MM ja siin pole kerge nii palju väravaid lüüa. Hea on näha, et mu mängijad on teineteise nimel valmis nii palju pingutama. Tuneesia väärib kiirtust, et nad meile nii palju survet avaldasid. Nagu oodata oli, tuli sellest avatud mäng, sest neil oli võitu vaja. Hea, et me oleme kahes mängus saanud mängida erineva taktikaga. Panama oli rohkem kaitsvam. Oleme kahe mänguga edasipääsu kindlustanud - midagi paremat ei annagi tahta!"

Kaks väravat löönud ja Cristiano Ronaldoga (4) ühele pulgale tõusnud Romelu Lukaku: "Lõime täna ohtlikke olukordi igalt poolt ja see on väga positiivne. Ronaldoga ühele pulgale tõusmine polnud eesmärk omaette, kõige tähtsam on meeskonda aidata. Me pole veel suurfavoriit. Peame seda tõestama ka mõne tippmeeskonna vastu."

Tuneesia peatreener Nabil Maaloul: "Nagu oodata oli - väga raske mäng. Teadsime alagruppide loosimisest saadk, et Belgia on väga raske vastane. Tahaksime vabandada Tuneesia fännide ees, keda oli staadionil rohkesti. Andsime siiski endast parima ja üritame oma esitust edaspidi parandada."