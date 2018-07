Mesut Özili isa oma pojast: kui ma oleksin Mesut, siis lõpetaksin koondisekarjääri

Saksamaa jalgpallikoondislane Mesut Özil on pettunud selles, kuidas Saksamaa temasse suhtub ning ta isa, Mustafa, ütles, et ta loobuks poja asemel riiki esindamast.

Mesut Özil on kodumaal langenud suure kriitika alla, kuna Saksamaa jäi MM-il alagrupis viimaseks. Lisaks kritiseeriti Mesut Özili ja teist koondislast Ilkay Gündogani, et nad olid nõus kohtuma Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga.

"Mina lõpetaksin Mesuti asemel koondisekarjääri," sõnas Mustafa Özil Saksa väljaandele Bild am Sonntag. "Ta on pettunud ja solvunud, et fännid teda välja vilistavad ilma põhjuseta."

Fännid vilistasid Özili välja juba turniirieelses sõprusmängus Austriaga.

"Alati on räägitud, et kui võidame, siis koos, aga kui kaotame, siis Özili tõttu," lisas isa. "Mesut on olnud eeskujuks aastaid. Olukord on absurdne. Ta armastab Saksamaad ja on näidanud riigile pühendumust, aga temast on tehtud patuoinas."