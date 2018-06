Messi penalti tõrjunud Halldorsson: olen teinud palju kodutööd

Argentina - Islandi mängu kangelaseks kerkinud väravavaht Hannes Thor Halldorsson nimetas Lionel Messi penalti tõrjumist "unistuste täitumiseks" ning tõdes, et oli selle nimel palju kodutööd teinud.

"Selle penalti tõrjumine on minu jaoks unistuste täitumine. Eriti seetõttu, et päästsime sellega punkti, mis võib meile edasipääsu silmas pidades väga oluliseks osutuda," rääkis Halldorsson pärast 1:1 viigimängu Moskvas.

"Tegin palju kodutööd. Vaatasin palju Messi penalteid. Samuti vaatasin mõndasid penalteid, mida olen pidanud kaitsma ja mõtlesin, mida ta minult ootab. Mul oli aimdus, et ta sinna lööb."

Argentina peatreener Jorge Sampaoli pidi pressikonverentsil Messi eest välja astuma ning põhjendama, miks Barcelona pallivõluril täna mäng kõige paremini välja ei tulnud. "Messi tööd on keeruline hinnata, sest see oli talle väga ebamugav mäng. Island mängis väga kaitsvalt, blokeerides kõik ruumid, aga me tegime kõik, et võita. Leo on Argentinale väga pühendunud," sõnas loots.

Islandi juhendaja Heimir Hallgrimsson: "Tegime kaitses briljantse töö. Teadsime, et nad hoiavad 60 või 70 % palli ja selle vastu on raske kaitsta. Aga mehi tuleb raske töö eest tunnustada. Miski vastaste mängus ei üllatanud meid. Me teame, kuidas mänge võita, kuid argentiinlastel on lihtsalt paremad individuaalsed oskused ning kui me nendega üks-ühele välja oleks läinud, poleks kahtlustki, kumb võitnud oleks. Me peame mängima kindlal moel, meil on selge stiil."