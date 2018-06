Messi, Neymari või Salah´ eest saaks terve Venemaa koondise ja krõbisevat jääks ülegi

Jalgpalli maailmameistrivõistluste eel avaldatakse kõikvõimalikke võrdlusi ja järjekordne stiilinäide tuleb siit.

Transfermarkt.com andmete põhjal on kokku pandud pingerida, mille põhjal selgub, et MM-il mängivatest meestest on kõige nigelama turuväärtusega Venemaa koondise kaitsja Sergei Ignaševitš. 38aastase Moskva CSKA mängija turuväärtuseks hinnatakse vaid 25 tuhat eurot.

Pingerea teises otsas on väärtusega 180 miljonit eurot Lionel Messi ja Neymar.

Seda on kaugelt enam kui terve Venemaa koondise "hind". Transfermakt hinnangul saaks MM-i korraldajamaa koondise kätte 137,8 miljoniga. Olgu veel võrdluseks toodud, et Liverpooli ja Egiptuse koondise ründetäht Mo Salah väärtuseks pakutakse 150 miljonit eurot.