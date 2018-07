Mehhiko treener kritiseeris brasiillasi: jalgpall peaks olema meeste mäng

Mehhiko jalgpallikoondise peatreener Juan Carlos Osorio oli pärast 0:2 kaotust Brasiiliale väga pettunud, et vastasmeeskonna mängijad nii palju aega näitlemisele kulutasid.

"Ühel hetkel oli lausa neljaminutiline paus ning see on väga halb reklaam jalgpallile kõigi nende laste jaoks, kes seda vaaatasid. Jalgpall peaks olema tugev sport, meeste mäng. Ma tõesti arvan, et nii palju näitlemist on rohkem kui kurjast," sõnas Osorio.

Mehhiklaste juhendaja ei öelnud kordagi Neymari nime, kuid oli ilmselge, et see neljaminutilise pausi jutt käis just tema kohta.

Osorio lisas, et selline ajaraiskamine väsitas tema mängijaid ja röövis neilt teise poolaja lõpus võimaluse viigiväravat jahtida.

Brasiilia väravad lõid täna Neymar 51. ja Firmino 88. minutil.