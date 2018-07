Mehhiko koondise peatreener pärast kaotust: tahaksin tänada fänne ja vabandan, et me oma eesmärki ei täitnud

Mehhiko jalgpallikoondis pidi kaheksandikfinaalis võtma vastu 0:2 kaotuse Brasiilialt, koondise peatreener Juan Carlos Osorio hindas Mehhiko fännide toetust.

"Ma tahaksin tänada kõiki fänne, kes meid toetasid ja vabandan, et me ei täitnud oma eesmärki," rääkis Osorio pärast mängu. "Nad on kindlasti maailma parimad fännid!"

"See, et suutsime mängida sellisel tasemel mängu Brasiilia vastu, näitab, et meil on hea meeskond," lisas Mehhiko koondise peatreener. "Meil jäi puudu kvaliteedist värava all. Me peame edasi arenema ja loodan, et meie mängijad tulevad ja liiguvad Euroopasse, et nad saaks iganädalaselt mängida parimate klubide vastu. Just nii saame rahvuskoondisena edasi areneda."