Mehhiko koondise kapteni veider elu MM-il: FIFA ei tohi teda mängu parimaks valida, mehel endal on keelatud tiimikaaslastega samast pudelist vett juua

Mehhiko jalgpallikoondise MM-i avamängus Saksamaa vastu 1:0 võidule aidanud kapten Rafael Marquezi elu MM-finaalturniiril erineb võistkonnakaaslastest olulisel määral.

Nimelt kirjutas rahvusvaheline ajakirjandus eelmise suve lõpus, et Marquez on üheks 22 inimesest, keda USA võimud seostavad osalusega narkokaubandusvõrgustikus.

Väidetavalt on Marquez seotud suure narkokaubandusorganisatsiooniga, mida juhib Mehhiko kartelliliider Raul Flores Hernandez, kirjutas AP.

Marquez ja Mehhikos tuntud laulja Julio Cesar Alvarez olevat erinevatel aegadel tegutsenud Flores Hernandeze esindajatena ning hoidnud enda käes ka organisatsiooni vara.

USA võimud on 22 inimesele ning 43 Mehhikos asuvale juriidilisele isikule peale pannud ka sanktsioonid: kõigi nende USAs asuvad varad on külmutatud ning Ameerika Ühendriikide kodanikel on nendega keelatud äri teha.

Seetõttu ei ole USA firmadel lubatud muuhulgas ka Marquezi sponsoreerida ega talle tasuta hüvesid pakkuda. Seetõttu tulebki 39-aastasel legendil koondise laagris kinni pidada kindlatest tingimustest: kui kõigil ülejäänud mängijatel on treeningvormi peal ports sponsorlogosid eesotsas Coca-Colaga, siis Marquezi jaoks on spetsiaalselt valmistatud dressid, mis on ilma selliste kirjadeta.