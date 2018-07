Meest sõnast: Belgia firma tegi jalgpallifännidele ilusa kingituse

Belgia firma Krefel peab jalgpalli MMi eel antud lubadust ja maksab kõigile sel kevadel televiisori ostnud klientidele raha tagasi.

Krefel kuulutas maikuus, et kui Belgia jalgpallikoondis lööb tänavusel MMil üle 15 värava, makstakse kõigile nende poodidest televiisori ostnud inimestele raha tagasi.

"Saime sellega hakkama! Meie omad lõid Venemaa MMil üle 15 värava! See tähendab, et me maksame tuhadetele klientidele, kes ostsid televiisori, raha tagasi!" teatas Krefel sotsiaalmeedia vahendusel.

Eilses pronksimängus Inglismaa koondise 2:0 alistanud Belgia on tänavuse MMi kõige resultatiivsem meeskond - seitsme mänguga löödi kokku 16 väravat. Tegemist oli ühtlasi belglaste kõigi aegade edukaima finaalturniiriga, nende senine parim koht MMidelt oli neljas (1986. aastal).