„Me oleme nüüd teises olukorras. Jalgpall peab olema miski, mis ühendab. Taani saadab samuti inimesi ja Ühendkuningriik ei ole vastu, et me inimesi sinna saadaksime. See, mida nad täpselt teevad, sõltub mõistagi sellest, mis juhtub jalgpallis. Ma ei arva, et nad on otsustanud. Me jätkame oma meeskonnale kaasaelamist,” ütles Rootsi välisminister Margot Wallström ajalehele Expressen.

Millised Rootsi valitsuse liikmed täpselt Venemaale sõidavad, ei ole veel otsustatud, kuid peaminister Stefan Löfven ütles, et see ei ole tema.

„Ma arvan, et see oli tähtis joon, mida tõmmata, aga me oleme nüüd teises olukorras jalgpalli mõttes. Need ei ole üldsegi topeltstandardid – meie poliitilised vaated jäävad samaks,” lausus Löfven.

Rootsi mängib kaheksandikfinaali Šveitsiga 3. juulil.