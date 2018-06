MEENUTUS | Raul Ojassaar: Ronaldinho karistuslöök, Ümit Davala soeng ja laulupeo tõttu nägemata jäänud ajalugu

Suur pettumus oli ka hommikusöögilauda jõuda ja avastada, et Brasiilia on Inglismaad välja löömas. Ronaldinho kuulsat karistuslööki nägin otsepildis - sealjuures täpselt nii, et kui teleka ette jõudsin, läks ta seda lööma. See oli ikka jõhker!

Üksikutest intsidentidest on veel mällu jäänud Rivaldo näitlemine alagrupimängus, mis türklastele punase kaardi tõi. Ja muidugi Ümit Davala soeng! Väravavahi Rüstü sõjamaalingud... toonane Türgi oli üldse üks vahva punt.

Pronksimäng jäi mul aga sootuks nägemata ja sellest oli mul hiljem ülimalt kahju, sest mäletatavasti lõi siis MM-ide ajaloo kiireima värava türklane Hakan Sükür. Miks pidi just samal päeval laulupidu olema? Mina tahtsin muidugi telekast jalkat vaadata, aga ei suutnud vanemaid ümber veenda. "Mis kolmanda koha mäng? See on ju mõttetu!"

Finaalmatši ma küll vaatasin ning kuigi olin pigem Brasiilia poolt, siis erilisi sügavaid muljeid see mulle ei jätnud. Cafu omapärane karikatõstmine oli sellegipoolest vahva.

Turniiri järel elasin veel päris tükk aega MM-i lainel. Sporditähe ajakirja abil sai seda turniiri meenutatud veel kordi ja kordi, ilmselt seetõttu ongi mulle toonased alagrupid, mängijad ja skoorid ülihästi meelde jäänud. Ilmselt suudaksin 2002. aasta finaalturniirilt meelde tuletada rohkem alagruppe kui 2006., 2010. ja 2014. aasta turniiridelt kokku. Uuemal ajal ei jää need asjad lihtsalt nii hästi meelde, uued asjad tulevad peale. Enam ei ole ka Sporditähe ajakirju, mida kapsaks lugeda ja mille postreid seina peale kleepida...