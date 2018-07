Mbappe: hetkel on üleminek Reali absoluutselt võimatu

Prantsusmaa jalgpallikoondisega maailmameistriks kroonitud Kylian Mbappe pidi finaalmängu järel vastama ka küsimusele, kas temast saab Madridi Realis Cristiano Ronaldo mantlipärija.

"Ei, mul on leping PSG-ga, olen selle meeskonnaga väga õnnelik," vastas Mbappe ja lisas: "Hetkel on see üleminek (Reali) absoluutselt võimatu."

Alles 19-aastane Mbappe lõi eilses esikohamängus Horvaatiale ühe värava ning tõusis sellega MM-finaalide noorimaks väravalööjaks pärast Pelet, kes skooris 1958. aasta finaalis 17 aasta ja 249 päeva vanusena.

Prantsusmaa koondis alistas Horvaatia 4:2.